Messis galna show: Fem (!) assist och ett mål mot Forsbergs Red Bull

Lionel Messi, 36, har stått för många ögonbrynshöjdande insatser under sin karriär. Under natten mellan lördagen och söndagen, då argentinarens Inter Miami tog emot Emil Forsbergs New York Red Bull, stod han för ytterligare en.

När Inter Miami kammade hem segern med hela 6-2 noterades Messi för ett mål - och fem (!) assist.

Efter att Dante Vanzeir gett gästande New York ledningen i den 30:e minuten tog Messi tag över taktpinnen i matchens andra akt.

36-åringen inledde med att assistera Matías Rojas till 1-1 i den 48:e minuten innan han själv gav Miami ledningen med 2-1 två minuter senare, i den 50:e minuten.

Annons

Med timmen spelad assisterade han återigen Rojas, till 3-1, innan han levererade tre raka assist till sin gamle vapendragare Luis Suárez - som således noterades för sitt första MLS-hattrick.

New York reducerade i matchens absolut sista minuter genom Emil Forsberg på straff, men det snyggade bara till målskillnaden.

- Messi gör alltid skillnad. Han bidrog med sex mål idag. Jag tror inte vi kommer få se något liknande någonsin igen, säger Inter Miamis tränare Gerard "Tata" Martino enligt ESPN.

ESPN rapporterar vidare att Messi i och med matchens prestation blev den förste spelaren i MLS historia att bidra med fem assist i en och samma match.

Lionel Messi har noterats för elva mål och tolv assist på elva framträdanden sedan den amerikanska säsongen inleddes. Det inkluderar både matcher från MLS och Concacaf Champions Cup.