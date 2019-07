Efter hattricket i LA-derbyt - Zlatan veckans spelare i MLS

Derbyt i Los Angeles mellan Galaxy och LAFC handlade på förhand om Zlatan Ibrahimovic och Carlos Vela. Spelarna backade också upp sina kommentarer inför matchen med sitt spel på planen. Vela stod för två mål, men fick se sig besegrad då Ibrahimovic gjorde tre och gav seger till Galaxy med 3-2.

Nu blir Zlatan belönad för sitt hattrick ytterligare, då svensken har blivit utsedd till veckans spelare i MLS.

Anfallaren har den här säsongen stått för 16 mål på 17 matcher, vilket är delad tvåa i skytteligan tillsammans med Atlantas Josef Martinez. Skytteligan leds av Vela, som tack vare sina två mål i helgen är uppe på 21 mål efter 21 omgångar.

Härnäst ställs Galaxy mot Club Tijuana i Leagues Cup, en turnering med lag från MLS och mexikanska högstaligan, innan de i helgen möter Portland Timber i MLS. Samtidigt riskerar Zlatan att bli avstängd för en incident från derbyt, då ligans disciplinkommitté kan undersöka den armbåge han träffade LAFC-försvararen Mohamed El-Munir med. Munir kommer att opereras under veckan för den fraktur som orsakades av svenskens armbåge.

The MLS Player of the Week for Week 20 is @Ibra_official! pic.twitter.com/jEfJ2P9bSO