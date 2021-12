Efter stort drama - Tinnerholm fick fira historisk titel: "Vi är kungar i New York en vecka"

Anton Tinnerholm, till vardags i New York City, råkade i början av oktober ut för en mardrömsskada. 30-åringens ena hälsena gick av och därmed fick han besked om att säsongen var över. Under senaste tiden har han i stället varit i Sverige och följt lagets framgångar i slutspelet på distans. Detta fram till lördagens dramatiska MLS-final, då han tog sig över till USA för att följa mötet med Portland Timbers på Armando Villarreal.

Tinnerholm satt i en svit och var nervös under stora delar av matchen.

New York City tog ledningen i första halvlek och ledde fram till att Portland kvitterade i den fjärde övertidsminuten, vilket gjorde att matchen gick till förlängning. Sedan vann till slut ändå New York City efter straffar och bärgade klubbens första, historiska MLS-titel.

- Det var inte roligt att sitta på läktaren. Jag ville bara vara på planen och påverka så mycket som möjligt. Vi satt i en svit med höjdarna och de sa att de inte vill se en till match med mig, då jag skrek så mycket. Det är ingen vidare att sitta vid sidan och vi ledde med 1-0, vilket gjorde att vi gick ner till planen. De delade ut tröjor, som vi skulle ha på oss när vi skulle springa in, men sedan gjorde de mål och då fick vi gå upp igen, säger Tinnerholm till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Men det var starkt att vinna. Vi har varit ett starkt lag psykiskt under hela slutspelet och det är en jäkla styrka. Det var jäkligt fint att fira med grabbarna efteråt.

Tinnerholm, som varit en viktig spelare under fyra år i New York City, stod för 25 matcher under grundsäsongen och känner sig förstås delaktig i den historiska titeln.

- Jag har fajtat fyra säsonger här och det är betydligt svårare att vinna i USA än i Sverige. Vi vann serien något år, men i slutspelet kan det vara en dålig match och sedan är man ute. New England satte poängrekord, men sedan slog vi dem. Det är en jäkligt tuff serie att vinna med tanke på slutspelet. Jag värderar det här högt, även om jag inte var med i slutet. Jag har startat varje match jag kunde och jag är glad för klubben och alla runt om. Jag har varit här i fyra år, så det var dags. Det var många som var glada i går, då det var 3000 tillresta New York-fans, som kom med sex timmars flyg. Det var bra tryck på festen.

Under slutspelet har även Tinnerholms lagkamrater visat sitt stöd till svensken. Efter en match höll två spelare upp en Tinnerholm-tröja, samtidigt som svensken varit med på FaceTime och firat segrar på det sättet på distans.

- Man har ju känt sig inkluderad, även om man inte varit på planen. Man har gjort något rätt i gruppen när de bryr sig om en efter att ha vunnit de andra matcherna. Då känner man sig verkligen som en del av det. Jag har kört min rehab i Sverige, men till finalen ville jag åka över. Det var 14 timmars flygresa, men det var verkligen värt det.

Tinnerholm hymlar vidare inte om att det var en härlig festnatt till i dag.

- Först gick vi till fansens ställe och firade med dem, där det var mäktig stämning. Alla var så lyriska. Det är första titeln i historien och det var historiens viktigaste match. Vi har aldrig vunnit, inte ens varit i närheten, så det kändes på fansen att det var något som aldrig hänt tidigare. Vi firade rätt bra och sjöng sånger. Sedan var vi på etagevåningen på Hiltons och firade med familj och vänner. Det var bra tryck.

Dessutom inledde den norske tränaren Ronny Deila festen redan nere på planen på arenan. 46-åringen drog av sig sina kläder till underkläder, gjorde ett par armhävningar och lyfte sedan pokalen framför de tillresta supportrarna på läktarplats.

- När han kom hit var det ett viralt klipp från en liknande grej i Norge. Då lovade han oss att göra det om vi tar titeln. Han är en man av sitt ord, höll vad han hade lovat och körde på. Han körde på festen också, så det är bra, en riktig skandinavier.

De närmaste dagarna väntar nu fortsatt firande i New York.

- Vi ska träffa borgmästaren och ha parad i stan. Det är sådana trevliga grejer, säger han och fortsätter:

- Jag vet inte så mycket om detaljerna, men vi ska fortsätta festa och för en gångs skull är vi kungar i New York en vecka.

Tinnerholm får samtidigt ta det lite lugnt för att inte dra upp skadan. Svensken tar en dag i daget, men ser fram emot att spela igen under nästa säsong.

- Man vill festa som fasen, men man får vara försiktig också. Det är bara kul att vara en del av det här, säger han och fortsätter:

- Det är klart att man har nästa säsong någonstans i huvudet. Det är inte så jävla roligt med gymmet, men nu är jag jäkligt motiverad att komma tillbaka. Jag får bra hjälp både här och i Sverige och känner mig trygg med det.