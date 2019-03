Ibrahimovic kan missa fler matcher - Galaxy uppges jaga ersättare

Zlatan Ibrahimovic fick nyligen en flygande start på säsongen med det avgörande målet i premiärsegern mot Chicago Fire i MLS. Därefter missade han helgens möte med Dallas med anledning av hälproblem, enligt LA Times, vilket han enligt tidningen också kände av redan under premiärmatchen.

Nu uppger LA Times-journalisten Kevin Baxter att Ibrahimovic kan missa ytterligare en eller flera matcher framöver. Baxter skriver på Twitter att Ibrahimovic inte tränat med övriga i laget under veckan, vilket kan tyda på att anfallaren inte kommer till spel i söndagens möte med Minnesota United i ligan.

"Zlatan har inte tränat på en vecka och lämnade Dignity Heath Sports Park tidigare i dag (läs i går), så vi vet inte så mycket. Men det känns som något som kan bli mycket längre än bara en match. Jag misstänker att Los Angeles Galaxy är på intensiv jakt efter en anfallare", skriver Baxter på Twitter.

Baxter tror därmed att Galaxy kan värva in ett komplement till Ibrahimovic i anfallsstallet. Nyligen lämnade Ibrahimovics anfallskamrat Ola Kamara för flytt till Kina och senast ersatte Chris Pontius svensken i lagets startelva i 2-0-förlusten mot Dallas.

Zlatan hasn't trained in a week and left Dignity Heath Sports Park early today so we don't know much. But this feels like something that could be much longer than one game. I suspect the @LAGalaxy are searching hard for a striker.