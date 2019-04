Ibrahimovics målsvit bruten - Galaxy mållöst mot Minnesota

Zlatan Ibrahimovic och hans Los Angeles Galaxy har fått en bra start på den här säsongen i MLS. Ibrahimovic var, inför nattens bortamöte med Minnesota United, noterad för sju mål på fem matcher och Galaxy hade sex vinster och en förlust hittills i ligan.

Men i natt bröts Ibrahimovics svit.

Ibrahimovic var som vanligt i händelsernas centrum i Galaxys offensiv och hotade bland annat med en nick tätt utanför mål, men lyckades i slutändan, i likhet med sina med- och motspelare, inte sätta bollen i nät och matchen slutade mållös, 0-0.

- Motståndaren var bättre, men jag ser inte motståndaren som bra. Jag ser det mer som att vi förlorade två poäng, säger Ibrahimovic enligt LA Times.

- En poäng är bättre än noll. Ibland går det inte din väg, fortsätter han.

Ibrahimovic tyckte inte att han hade tillräckligt många chanser.

- Det blev enkelt för dem eftersom att jag inte hade riktiga chanser, säger han till tidningen.

