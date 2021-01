Klart: Basketlegendarens dotter vald tidigt i NWSL-draften

Under natten avgjordes draften i den amerikanska damligan NWSL där ett val sticker ut. Redan under gårdagen rapporterade amerikansk press om möjligheten att Trinity Rodman, dotter till basketlegendaren Dennis Rodman, hade möjlighet att gå högt upp i draften.

Och det gjorde hon.

18-åringen valdes som nummer två av Washington Spirit och blev dessutom den yngsta någonsin att bli vald i en NWSL-draft.

Rodman anses vara en stor talang inom amerikansk damfotboll och kanske når hon upp till sin pappas meriter som vann flera NBA-titlar med det berömda Chicago Bulls som dominerade under 1990-talet.

With the 2nd overall pick in the 2021 NWSL Draft, we have selected Trinity Rodman from @WSUCougarSoccer. pic.twitter.com/OO3yzQwJ99