Klart: Los Angeles får nytt lag i NWSL - flera kändisar bland ägarna

NWSL, National Women's Soccer League, expanderar. Från och med 2022 kommer Los Angeles få ett nytt lag i serien.

Bland de runt 30 ägarna återfinns kändisar som Natalie Portman, Eva Longoria (skådespelerskor), Mia Hamm och Abby Wambach. Det rapporterar Los Angeles Times. Enligt SB Nation ingår även tennisstjärnan Serena Williams som en av ägarna.

När det nya Los Angeles-laget samt Louisvilles nya lag Racing gått in i ligan kommer den att bestå av totalt elva lag.

Det senaste proffsdamlaget i Los Angeles, Sol, upplöstes 2010.

