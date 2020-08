Klart: Reign värvar Lavelle - men med förbehåll

Efter två år i Washington Spirit har nu OL Reign lagt vantarna på den amerikanska stjärnan Rose Lavelle, 25. Klubben värvar hennes spelrättighet på amerikansk mark för sitt första draftval år 2022 och en summa på 100 000 dollar, ungefär 870 000 kronor.

Däremot kommer inte mittfältaren att spela för Seattleklubben direkt. OL Reign meddelar på sin hemsida att affären kunde gå i lås med förbehållet att hon spelar utanför USA:s gränser nu. Därmed är det den framtida spelrätten som Reign förvärvar.

- Rose är en stor talang som vi tror har alla egenskaper att bli den bästa spelaren i världen. Vi hade älskat att Rose skulle ansluta till vår klubb i dag så passar hon perfekt i vår långsiktiga vision för laget, säger OL Reigns vd Bill Predmore i en kommentar.

Tidigare har The Athletic uppgett att Manchester City är intresserat av den amerikanska landslagsstjärnan. Samtidigt är Reign en del av OL Groupe, som äger storklubben Lyon.

