MLS lönelista släppt - Nilsson bäst betalda svensk

MLS spelarfack har gått ut med samtliga spelares årslöner i ligan, och därmed är nu flera svenska spelares löner tillgängliga för allmänheten.

St. Louis-backen Joakim Nilsson, som har meriter från spel i svenska landslaget, tjänar bäst av alla svenskar i USA, då han har en årlig grundlön på 1 074 200 dollar, drygt 12 miljoner kronor. Mittbacken, som anslöt i somras, har dock inte spelat med St. Louis i MLS i år, då klubben gör sin första säsong i ligan nästa år.

New York City-svensken Anton Tinnerholm, som i fjol var med och vann MLS, har i sin tur 750 000 dollar, drygt 8,4 miljoner kronor i grundlön, medan Orlandos Robin Jansson drar in 525 000 dollar, drygt 5,9 miljoner kronor per år i grundlön.

Houston Dynamo-backen Adam Lundkvist har i sin tur 325 000 dollar, drygt 3,6 miljoner kronor i grundlön och Inter Miamis Christopher McVey har 199 992 dollar, drygt 2,2 miljoner kronor i lön. Vidare ligger San Joses Oskar Ågren på 65 500 dollar, drygt 730 000 kronor i årlig grundlön.