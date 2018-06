MLS-spelare kommer ut som homosexuell: "Mottagit vänlighet"

Minnesota Uniteds amerikanske mittfältare Collin Martin, 23, gick i samband med klubbens Pride-kväll i dag ut med att han är homosexuell, bara timmar före klubbens möte med Dallas i natt på TCF Bank Stadium i MLS i USA.

Han gick ut med sin sexualitet genom ett inlägg på Twitter.

- I dag har mitt lag, Minnesota United, sin Pride-kväll. Det är en viktig kväll för mig då jag för första gången berättar offentligt att jag är öppet homosexuell och spelare i MLS, skriver han på sitt Twitter-konto.

Han berättade vidare att det mottagits bra av lagkamrater och motståndare i MLS.

- Jag är stolt över att hela laget och ledningen i Minnesota United vet att jag är homosexuell. Jag har bara mottagit vänlighet och acceptans från alla i MLS och det gjorde den här publikationen mycket enklare, skriver han vidare i inlägget.

23-åringen skriver vidare att han även hoppas att fler professionella idrottsmän vågar komma ut med sin sexualtitet i framtiden.

- Som professionell idrottare skulle jag vilja passa på att uppmuntra andra professionella idrottare att lita på att sportvärlden kommer att välkomna dem helhjärtat.

Martin blir därmed den andra MLS-spelaren att komma ut som homosexuell, då tidigare Los Angels Galaxy-spelaren Robbie Rodgers även gjorde det under 2013.

23-åringen har i år gjort sex matcher för Minnesota i MLS.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv