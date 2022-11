Officiellt: Alm presenterad av St. Louis City

Sommaren 2019 tog Rasmus Elm steget från Degerfors till allsvenskan och Elfsborg. 27-åringen var en poängstark spelare för Boråslaget och noterades totalt för 27 mål samt 17 assist på 108 matcher.

Nyligen meddelade Elfsborg att Alm lämnar klubben efter säsongen då hans kontrakt löper ut, och nu är det klart att han lämnar Europa.

På tisdagen blev det officiellt att St. Louis City värvar Alm som bosman. Kontraktet med MLS-klubben sträcker sig till 2025 med option på ytterligare ett år.

- Vi är glada över att ha Rasmus i vår trupp säsongen 2023 och framåt. Han kommer tillföra fantastisk internationell erfarenhet från Elfsborg, som spelar i allsvenskan och som också har tävlat i Europa League-kvalet, säger sportchef Lutz Pfannenstiel till klubbens hemsida.

- Alms tekniska förmåga och snabbhet på kanten kommer att vara hjälpsamt för oss i sista tredjedelen.

Rasmus Alm slog igenom i Landskrona Bois och har även representera Brommapojkarna i karriären. Väl i den nystartade klubben St. Louis City, som gör sin första säsong i MLS nästa år, kommer 27-åringen att bli lagkamrat med den svenske landslagsbacken Joakim Nilsson.

Välkommen, Rasmus 🇸🇪



We have signed 27-year old Swedish winger and @IFElfsborg1904 standout Rasmus Alm on a free transfer.



🔗 https://t.co/ujHpyNLxyx pic.twitter.com/1lJF9elqQB