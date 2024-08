Officiellt: Shaqiri bryter med Chicago

Tidigare Liverpool-mittfältaren Xherdan Shaqiri, 32, har sedan vintern 2022 spelat med Chicago Fire i MLS, men lämnar nu den amerikanska klubben.

Under onsdagen meddelar Chicago att kontraktet bryts i förtid. Shaqiri hade i grunden kontrakt över 2024, men får nu se sig om efter en ny klubb.

- Jag tror att det här är rätt tillfälle för mig att utforska nya möjligheter i min karriär. Jag vill tacka klubben och fansen för deras stöd under min tid i Chicago. Jag önskar inget annat än framgång framöver, säger han på klubbens hemsida.

Chicago Fires sportchef Georg Heitz:



- Vi tackar honom för hans bidrag till klubben och önskar honom framgång i nästa kapitel av hans karriär, säger han.

32-åringen blev noterad för 16 mål och 13 assist på 75 matcher med MLS-klubben. Han har även en bakgrund med spel i Basel, Bayern München, Inter, Stoke City och Lyon.

I somras spelade han med Schweiz i EM, och stod då för ett mål på två matcher. Schweiz åkte ut mot England i kvartsfinal efter en straffrysare i Tyskland.

