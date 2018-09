Officiellt: Zlatans tränare lämnar LA Galaxy

En bit in på säsongen ligger Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy på åttonde plats i den västra konferensen. Tillsammans med den svenske stjärnan finns spelare som bröderna dos Santos och Ashley Cole i truppen men laget har inte fått det att lyfta.

Tidigare under måndagen kom uppgifter om att klubbens tränare Sigi Schmid var på väg bort och sent på måndagskvällen bekräftar Galaxy uppgifterna.

På sin hemsida skriver man att tränaren har meddelat att han avgår med omedelbar verkan. Dominic Kinnear, som varit assisterande tränare under året, tar tillfälligt över som huvudtränare för resten av säsongen. Vem som tillträder efter det är inte klart i nuläget.

NEWS | Sigi Schmid has stepped down as #LAGalaxy Head Coach: https://t.co/1Lr3SY5BH9 pic.twitter.com/2ThxKRIg18