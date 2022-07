Oskar, 23, lever proffsliv i Kalifornien: "Har drömt om det här"

Det ansedda schweiziska forskningsinstitutet CIES Football Observatory publicerar varje år en lista över de klubbar som producerat flest elitspelare i Europas 31 högstaligor. I fjolårets redogörelse rankades Malmö FF klart bäst av de svenska klubbar som fanns representerade. Dessutom knep skåningarna en bättre placering än giganter som Tottenham Hotspur och AS Roma.

Med utgångspunkt i de förhållandena låter det som en god idé att söka sig till MFF:s organisation, om du har siktet inställt på att bli utlandsproffs. Eller så kan du strunta i det, börja spela i ett annat lag och så småningom pröva lyckan på andra sidan Atlanten.

ANNONS

Ungefär så gjorde Oskar Ågren, som i dag tillhör MLS-laget San Jose Earthquakes.

- Det här har jag drömt om. Jag njuter, samtidigt som det finns mycket press på att prestera. Jag har väldigt höga förväntningar på mig själv, så jag hoppar inte alltid runt och är glad. Men en stor del av tiden kan jag känna stolthet över vad jag åstadkommit, berättar han för Fotbollskanalen.

Den resa som tagit Malmö-uppväxte Ågren till den amerikanska högstaligan inleddes på allvar när han 2019 lämnade barndomsklubben Limhamn Bunkeflo för collegefotboll och studier vid Clemson University i South Carolina.

- Jag flyttade dit i 20-årsåldern och gick en ekonomiinriktning under tiden på skolan. En vanlig dag tränade jag på morgonen vid niotiden, för att under resten av dagen ha lektioner från och med klockan ett.

ANNONS

Han medger att tidsskillnaden gentemot Sverige och distansen till vännerna och familjen han lämnat resulterade i att det “så klart var tungt ibland”. Samtidigt framhäver gärna svensken att han uppskattade tiden på college i östra USA.

- Jag gillade det. Laget jag spelade i bestod av flera olika nationaliteter. Mest amerikaner, men även personer från Sydamerika, Europa och Afrika. Jag tyckte om den gruppen och fotbollsformatet. Det var intensivt, tätt, matchande.

Efter tre år på Clemson University väntade i vintras det som kom att fälla avgörandet för vilken riktning hans karriär skulle ta. I den så kallade"draften" - ett koncept framförallt förknippat med amerikansk basket och ishockey - sattes det mesta på sin spets för 23-åringen och många andra collegespelare, som alla suktade efter att bli valda av ett MLS-lag i ett tidigt skede.

ANNONS

I Oskar Ågrens fall blev utgången lyckosam.

- Draften består av tre rundor och varje runda innehåller ungefär 30 spelare. Jag blev vald av San Jose i den första rundan som nummer 13, vilket får ses som rätt bra.

Han fortsätter:

- Det är klart att det var spännande på förhand. Själv visste jag inte särskilt mycket om vad som komma skulle, men jag förstod att det skulle bli tufft med tanke på att lagen i MLS har ett begränsat utrymme för utländska spelare. Det gjorde det kämpigare för en sådan som mig.

Ett kontrakt året ut, med option om vidare förlängning, blev det dock. Därmed väntade ett miljöombyte från South Carolina i öst till San Jose på den amerikanska västkusten. Det är i just Kalifornien som Oskar Ågren befinner sig när Fotbollskanalens ringer.

- Det här stället är coolt. Här finns natur, hav och stora städer att besöka. Och så är vädret najs: det är sol de flesta dagarna.

ANNONS

Vad hittar du på när du får tid över?

- Tyvärr blir det en hel del skärmtid. Jag läser litegrann, men hade gärna gjort det mer.

När du väl läser, vad läser du då?

- Det är allt möjligt, en del deckare och böcker om psykologi eller ekonomi. Just nu blir det en bok av Bill Beswick, som är sportpsykolog och jobbade med oss en del på Clemson (University). Han har skrivit "Changing your story". Den är bra och handlar om hur du kan bli en bättre idrottare.

Vidare berättar Ågren att den turistsugne har mycket att se i San Jose, som är tech-meckat Silicon Valleys största stad. Däremot har skåningen själv inte haft många timmar över att se sig omkring.

- Det har varit fullt upp från start. Jag har inte kunnat ligga vid poolen särskilt mycket, då vi åkte på träningsläger i början till Santa Barbara med tränaren Matias Almeyda, gammal argentinsk landslagsspelare, och har hållit igång sedan dess. När ligan startade började vi inte så bra, så han (Almeyda) fick gå efter sju-åtta omgångar.

ANNONS

Det inledande träningslägret utgjorde allt annat än en mjukstart för det färska nyförvärvet.

- Det var en unik upplevelse för mig med Almeyda och hans tränargrupp. Vi tränade på ett helt annat sätt än vad jag har varit van vid. Under försäsongen hade vi två träningar om dagen som båda var två timmar långa. De pushade oss maximalt fysiskt och psykiskt.

Hur var Almeyda som ledare?

- Jag ska inte säga att han var auktoritär, men när han pratade, då lyssnade alla. Han var väldigt passionerad och levde verkligen för fotbollen. Han älskar sporten.

Efter skiftet till interimtränaren Alex Covelo har det resultatmässigt gått bättre, men laget huserar alltjämt i den västra konferensens nedre regioner. På ett individuellt plan har även den svenske mittbacken haft det något motigt. Att det endast blivit tre cupmatcher och ett framträdande i MLS för honom har dock sina förklaringar.

ANNONS

- Konkurrenssituationen är tuff. Vi har flera andra backar, som alla har mer erfarenhet från spel i MLS än vad jag har. Du kan däremot inte säga till dig själv att du inte kommer spela. I stället gäller det att försöka fajtas för en plats och se till att leverera när en chans dyker upp.

Med det sagt kvarstår ännu frågetecken för dem som inte har stenkoll på försvararen. Vilken typ av spelare var det egentligen som handplockades av San Jose?

- Jag skulle nog säga att jag är en som gillar att ha bollen och driva den framåt. I försvarsspelet tar jag gärna för mig och är dessutom rätt hyfsad på att läsa spelet.

Törs du likna dig själv vid någon som är mer "household" för gemene man?

- Svårt. Någon som inspirerat mig är Sergio Ramos, då jag gillar hur han är med bollen. När det kommer till det mer defensiva vill jag vara lite lugnare.

ANNONS

Bortom frågor om spelstil och det fotbollsmässiga i övrigt, har Oskar Ågren fått en inblick i det amerikanska samhället, som ofta benämns som splittrat. Inte sällan används modeordet "polariserat" för att beskriva dagens USA.

- Politiskt är polariseringen rätt uppenbar.

Vad syftar du på när du säger så?

- Alltså, jag har inte upplevt den så mycket på plats mer än det man läst och följt kring politiken och valet som varit. Socialt har jag däremot - i både South Carolina och i Kalifornien - sett hur stora klyftorna verkligen är och hur olika områden kan skilja sig från varandra, även om det bara handlar om ett kvarter bort.

Vad tänker du om det?

- Jag hade så klart velat att det var annorlunda.

När samtalet med Oskar börjar lida mot sitt slut blir det nästan ofrånkomligt att inte beröra Per Ågren, hans pappa, för en kort stund. Den tidigare Malmö FF-försvararen har hunnit bli 60 år och är sedan en tid tillbaka sportchef för ungdomssidan i föreningen.

ANNONS

Under tiden som aktiv på planen i MFF var han betydelsefull under delar av 1980-talet och en bit in på efterföljande årtionde. Men betydelsen han haft för sin son trumfar nog värdet av insatserna i "Di blåe".

- Han har betytt och betyder fortfarande mycket för mig. Alltsedan han tränade mig när jag var liten har han kommit med tips och varit stöttande. Det har hjälpt mycket.

Avslutningsvis vill Oskar Ågren däremot inte ge sig på en jämförelse med sin pappa, som precis som han själv var mittback. I så fall får han först gräva i arkiven, säger han skämtsamt.

- Det är svårt att jämföra oss två. Jag får väl dra fram något gammalt VHS-band och titta. Det var länge sedan jag såg honom spela, men det är klart att han var duktig. Han spelade många matcher på hög nivå.