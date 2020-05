Pettersson kan få nederländsk ikon som tränare: "Han är huvudkandidat"

Tom Pettersson lämnade efter förra säsongen Östersunds FK och mittbacken hamnade i MLS-klubben FC Cincinnati. Där var det inledningsvis annat än lugnt och stillsamt. Två veckor före ligapremiären avgick dåvarande tränaren Ron Jans efter att ha uttryckt sig rasistiskt framför sina spelare, vilket flera medier rapporterat om.

- Det där har jag ingen jättelust att gå in på. Vi har ingen tränare för tillfället heller, det har varit vår assisterande som har gått in och det är fortfarande han som har huvudansvaret till det kommer en ny tränare. Men det är något man helst hade varit utan under försäsongen. Det är aldrig bra att ett lag står utan tränare, sa Pettersson till Fotbollskanalen för en månad sedan .

Klubben har ännu inte rekryterat någon ny tränare, men man har ett huvudspår i jakten. Klubbpresidenten Jeff Berding bekräftar att den nederländske legendaren Jaap Stam är högaktuell för uppdraget.

- Jag skulle inte peka ut honom som den enda kandidaten, men han är huvudkandidat, säger Berding till Cincinnati Enquirer enligt Voetbal International.

Han fortsätter:

- Vi måste göra lite extra arbete. Ett av hindren är att USA:s gränser till Europa är stängda på grund av coronaviruset.

Stam har stått utan klubb sedan han avgick från sin post i Feyenoord i slutet av oktober. Som spelare representerade Stam klubbar som Manchester United och Milan.