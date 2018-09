Så hyllas Zlatan efter 500:e målet: "En av de bästa jag tränat"

LA Galaxy föll med 5-3 mot Toronto, men trots noll poäng så skulle Zlatan Ibrahimovic stjäla showen. När svensken satte 1-3-reduceringen nådde han milstolpen 500 mål i karriären - och han gjorde det med en makalös akrobatisk spark.

Efter mål 500 så hyllas Zlatan världen över.

Paul Pogba gratulerade Ibrahimovic på Instagram, och passade på att pika sin tidigare lagkamrat.

- Du har tittat för mycket på Jackie Chan, Jet Li och Bruce Lee, säger Pogba.

Carlo Ancelotti, som var tränare för Zlatan i PSG, skriver på Twitter:

- Vilket mål!!! Grattis till en av de bästa jag har tränat. Bra jobbat min vän.

