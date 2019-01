Somi ser över sina alternativ: "Jag vill ju ha speltid"

För lite mer än ett år sedan lämnade Gabriel Somi Östersunds FK för att gå till New England Evolution i MLS. I sin nya klubb fick vänsterbacken en bra start och spelade 90 minuter i flera ligamatcher. Men efter en förlust mot Montreal förändrades allting för vänsterbacken.

- På våren gick det bra och jag startade 12 matcher och vi låg bra till i serien. Sen torskade vi en match och min situation förändrades helt och hållet. Jag frågade tränaren "vad är det som händer?" och han svarade med att jag måste prestera och att det var han som tar ut laget. Han sa att det bara var att kämpa på och försöka ta tillbaka min plats. Vi vann inte på femton matcher och jag fick inte spela - ibland var jag utanför truppen. Det var en oerhört jobbig situation och man får helt enkelt försöka göra det bästa av situationen, säger Somi till Fotbollskanalen.

Tränare för New England Revolution är den tidigare amerikanske landslagsmålvakten Brad Friedel. Han kommer att vara kvar även nästa säsong. Trots att Somi blev åsidosatt av Friedel under förra säsongen tror han ändå att han blir kvar i Bostonlaget.

- Ja, som det ser ut just nu. Jag har ett år kvar på mitt kontrakt. Jag åker hem på lördag och sedan drar försäsongen igång på månad. Men jag vet ju att situationen inte är optimal just nu. Under höstsäsongen blev det ju knappt någon speltid alls och nu har de också värvar in en ny vänsterback. Vi får se hur planen ser ut när jag kommer tillbaka och sedan får jag ta det min agent. Vi får ta det därifrån, säger Somi.

Samtidigt som Somi inte är Friedels förstaval så finns det intresse för vänsterbacken. Hans agent, Abgar Barsom, har tidigare berättat att Örebro SK anmält intresse.

- Det finns intresse, men samtidigt så måste det lösas med min klubb och klubben som är intresserad. Jag stänger inga dörrar, jag vill ju ha speltid. Sedan om det är i allsvenskan eller någon annanstans i Europa eller i Asien, det kvittar. Jag får åka tillbaka och försöka göra mitt bästa och ta en plats. Det är så situationen ser ut just nu.

Har du hört att Örebro är intresserat?

- Det stämmer att Örebro har varit intresserat.

Är ni fortfarande i kontakt med varandra?

- Det vet jag inte för situationen är att jag ska tillbaka till New England. Sedan vet jag inte vad som händer.

Gabriel Somi gick också miste om att representera Syrien i asiatiska mästerskapen. Tråkigt, medger vänsterbacken.

- Det är klart att man blev besviken. Jag hade som mål att vara med om jag hade spelat på hösten. Men samtidigt förstår jag coachen att om en spelare som inte spelar i sitt klubblag så ska han inte vara med. Jag förstår beslutet helt och hållet. Men det hade ju, och skulle ha, varit oerhört kul att spela asiatiska mästerskapen.

Däremot har Somi hållit sig uppdaterad på hur det har gått för Syrien.

- Det har jag. Tyvärr gjorde de ju en mindre bra turnering och åkte ut i gruppspelet.