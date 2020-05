Stam om bildfadäsen: "Vi beslutade oss för att använda min dubbelgångare"

Den tidigare Milan- och Manchester United-backen Jaap Stam är ny tränare i Tom Petterssons FC Cincinnati. Men när klubben skulle presentera honom gick inte allt som det skulle. Klubben använde sig nämligen av bild som inte föreställde Stam, utan en på Ajax ungdomstränare Tinus van Teunenbroek. Stam själv känner till misstaget.

- Det var en lång och stressig dag, så vi beslutade oss för att använda oss av min dubbelgångare, säger han skämtsamt enligt goal.com.

Han fortsätter:

- Jag har sett det, någon skickade det till mig. Jag kan också uppskatta det.

Stams kontrakt med Cincinnati sträcker sig till den 31 december 2021. Det finns också en klubboption på ytterligare ett år.

‘But boss, it said it was Japp Stam...’ some poor soul at Cincinnati got undone by a misplaced Getty tag from 2013 🤭 pic.twitter.com/Elj3qX4UTg