Svensk poängräddare för Beckhams Miami i 97:e (!) minuten - men tränaren ursinnig: "Försvarade som småpojkar"

Gonzalo Higuain hade just en rätt hyfsad dag på jobbet, för att uttrycka saken milt. Den förre Napoli- och Real Madrid-anfallaren slog under natten till med trippla mål för Inter Miami mot FC Cincinnati på hemmaplan i Fort Lauderdale.

Inter Miami, som bland annat ägs av den förre storspelaren David Beckham, skulle dock få det tufft i slutet av matchen och låg under med uddamålet långt in på stopptid. Då dök dock den förre IF Elfsborg-svensken Christopher McVey upp och fastställde slutresultatet 4-4.

Trots den sena upphämtningen var Miamis tränare, engelsmannen Phil Neville, inte särskilt belåten. Efter slutsignalen skrädde den förre Manchester United-spelaren inte orden.

- Vi försvarade som småpojkar, vi försvarade naivt, vi tävlade inte, vi saknade disciplin och koncentration, säger han i en kommentar på ligans hemsida.

Han fortsätter:

- Och det är oacceptabelt, oacceptabelt.

Efter 22 spelade matcher är Inter Miami elva i tabellen i den östra konferensen.

Se Christopher McVeys kvittering i spelaren högst upp i artikeln.