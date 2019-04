Tinnerholms New York City fortfarande utan seger: "Frustrerande"

NEW YORK. Femte matchen för säsongen - och fortfarande ingen seger. Fjolårets succéstart har inte upprepat sig för New York City, som bara fått med sig fyra mål de första fem matcherna. - Det är frustrerande, säger Anton Tinnerholm efter 0-0-matchen mot Montreal Impact.

Fredagens regn och kyla byttes mot solsken och vårvärme när New York City tog emot Montreal Impact på den anrika Yankee Stadium i New York. Anton Tinnerholm och hans City var på jakt efter säsongens första trepoängare, efter att ha inlett säsongen med fyra oavgjorda matcher och en förlust.

- Vi har spelat bra fotboll, men vi skapar inte tillräckligt med chanser. Och det behöver vi göra för att kunna vinna matcher, säger Anton Tinnerholm efter mötet med Montreal.

Hemmalaget förde spelet genom hela första halvlek, men hade svårt att hitta den sista spetsen för att skapa de farliga chanserna. En halvfarlig nick och ett par skott utanför stolparna var det enda som kom från New York-offensiven under de mållösa första 45 minuterna.

- Det är frustrerande. Vi äger matchen från minut ett men sen rullar vi runt, runt och kommer inte till lägena, säger högerbacken.

19 minuter in i matchens andra halva fick New York ett mål bortdömt, men de fortsatte att kontrollera matchen.

- Jag hann inte se situationen, men vi har ju VAR här så jag litar på att det var offside. Jag brukar kunna klaga väldigt mycket på domarna men när det är VAR så är det ingen idé, säger 28-åringen.

När Montreal i 70:e minuten fick en man utvisad fick hemmalaget ännu bättre förutsättningar för att ta ledningen. Men matchen slutade mållös. Tinnerholm är besviken och frustrerad att de inte lyckas bättre, men ändå hoppfull inför framtiden.

– Vi har spelat utan forward ett tag, men nu har vi värvat in Héber (Araújo dos Santos red. anm.), säger Brokindsonen om forwarden som i ett inhopp gjorde debut för sin nya klubb.

- Jag hoppas det kan bli lite bättre med honom. Vi måste bli lite farligare i boxen, även för mig, när jag ska slå inlägg. Nu kanske det finns en, max två, gubbar där inne och då blir det tufft.

Under fjolårssäsongens inledning regnade segerpoängen in för New York City. I år har man alltså inte vunnit en enda av de första fem matcherna. Tio gjorda mål och fyra insläppta ifjol kan jämföras med fyra gjorda och åtta insläppta i år. Anton Tinnerholm blundar inte för den deppiga jämförelsen, men tror att årets tröga start inte behöver vara negativ på lång sikt.

- Vi inledde starkt förra säsongen men tappade efter hand. Vi var inte så bra när slutspelet började. Sedan säger jag inte att det kommer bli tvärtom nu i år, men vi grubblar inte så mycket på hur det börjat. Vi behöver bara hitta ett sätt att göra mål.

KAJSA KALMÉUS