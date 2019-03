TV: Blomberg utvisad inom loppet av åtta minuter: "Är nog sjukaste gula kortet i mitt liv"

Tidigare AIK-mittfältaren Johan Blomberg satt på bänken i 90 minuter i Colorado Rapids två första matcher i MLS. Natten till i går fick han göra säsongsdebut med ett inhopp i den 80:e minuten mot Sporting Kansas City, men fick bara åtta minuter på planen.

Svensken drog först på sig ett gult kort vid en omställning - och i den 87:e minuten både ett gult och rött kort sedan han, strax efter att domaren blåste av spelet för frispark, sparkade i väg bollen mot offensiv planhalva för Colorados del.

- Jag stoppade en omställning vid första varningen, så det var en tackling som inte var så mycket att säga om. Det var en taktisk varning, men det andra gula kortet är nog det sjukaste jag fått i hela mitt liv. Det var en sekund efter avblåsningen (som han sparkade undan bollen), så får jag gult. Det är otroligt tufft att få det, men nivån på domarna i den här ligan är väldigt mycket upp och ner. Det blir lite sådana här situationer åt båda håll hela tiden. Det är stora konsekvenser för en själv och tråkigt att det händer, säger han.

- Det var egentligen ingen på planen som visste varför jag fick ett gult kort och jag fick också fråga domaren varför jag fick ett gult kort. Jag tror att det är en och en halv sekund (från avblåsningen) när jag passar i väg bollen. Det är helt orimligt att få ett gult kort för det. Vad ska man göra?, fortsätter han.

Hörde du när domaren blåste av spelet?

- Jag hörde pipan, men bollen var i luften och kom rakt emot mig, så jag hann knappt reagera på annat sätt. Man måste spela vidare och det var direkt efter avblåsning, så det är otroligt tufft.

Vad sa domaren till dig?

- Jag pratade inte med huvuddomaren, men med fjärdedomaren. Han sa bara att jag skulle gå. Det är väldigt speciella domare här och jag pratade inte med domaren sedan efteråt, då jag inte har något att vinna på det. Det är bara att köpa det.

Är det möjligt att överklaga och kommer ni att göra det?

- Ja, man kan överklaga det, men om man förlorar, så blir det böter för klubben. Jag tror därför inte att vi kommer att överklaga det här. Den situationen är en bedömningssak för domaren och jag tror inte att han kommer att ge med sig, så det blir en matchs avstängning och sedan får man komma tillbaka därifrån.

Extra tungt för Blomberg var också att Colorado, som blev tilldömt frispark innan Blomberg blev utvisad, kvitterade till 1-1 på frisparken, vilket också blev slutresultatet.

- De gjorde mål, så det är klart att det inte var jättebra för mig, när det bara var tre minuter kvar av matchen. Det var även i situationen innan jag fick gult kort som det blev frispark. Samtidigt påverkade inte utvisningen resultatet så mycket, men det hade varit bättre för mig om vi hade vunnit matchen. Det var inget jag kunde påverka, så jag lägger inte så stor vikt vid det. Det är bara lite otur.

Blomberg ser därmed fram emot att få komma till spel i första ligamatchen efter avstängningen - mot Houston Dynamo den 31 mars på hemmaplan.

- Ja, men absolut. Det blir en match borta nu och sedan är det bara att köra på och hoppas på så mycket speltid som möjligt. Jag vill visa upp bra form och hoppas på att få starta. Jag känner mig väldigt bra och tycker att jag förtjänar att starta, så det kommer förhoppningsvis snart.

I tweeten nedan går det att se när Blomberg fick sitt andra gula kort och blev utvisad.

A look back at last night's Rapids match against Sporting Kansas City!#Rapids96 pic.twitter.com/PtnFcX3ifK