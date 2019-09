TV: Eriksson gjorde bort Jansson - målskytt i San Joses seger

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Magnus Eriksson och hans San Jose Earthquakes stormar i år mot slutspel i MLS efter en tuff fjolårssäsong. Natten till söndagen kom också andra raka segern för San Jose mot Robin Janssons Orlando City med 3-0.



Eriksson var högst delaktig i segern med matchens första mål. Svensken bröt sig redan i tredje minuten in i straffområdet, tog sig förbi just Jansson och rullade in 1-0. Innan första halvleks slut gjorde San Jose även ytterligare två mål och därmed var matchen över.



Eriksson är numera noterad för sex mål och sju assist på 26 matcher i MLS den här säsongen. San Jose är tvåa i västra divisionen, medan Orlando är nia i östra divisionen i ligan.