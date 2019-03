TV: Eriksson med läcker framspelning när San Jose föll

Tidigare Malmö FF- och Djurgården-anfallaren Magnus Eriksson kopplades i vinter ihop med en comeback i Djurgården, men klargjorde i början av mars att han blir kvar i San Jose Earthquakes med spel i MLS. I premiären blev han målskytt i 2-1-förlusten mot Montreal och sent i går höll han sig framme igen, men den här gången med en framspelning.

Eriksson satte i första halvlek fram en läcker genomskärare till Cristian Espinoza som sköt 1-0, men därefter gick det tyngre och i andra halvlek släppte San Jose in fyra mål till 4-1-förlust mot New York Red Bulls på bortaplan. Det var tredje raka förlusten.

Eriksson spelade hela matchen och hade även ett farligt avslut i andra halvlek som smet strax utanför ena stolpen. Härnäst ställs laget den 30 mars mot Los Angeles FC.

HOW YOU LIKE THAT START!?!



GO ON, @CriisEspinoza7!!!#VamosSJ | #RBNYvSJ pic.twitter.com/qS5NBeTW3O