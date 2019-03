TV: Galaxy föll i Ibrahimovics frånvaro

Zlatan Ibrahimovic blev förra helgen hjälte för Los Angeles Galaxy genom att sätta 2-1 till seger mot Chicago i MLS-premiären, men kom under lördagskvällen inte till spel mot Dallas på bortaplan i ligan. LA Times rapporterade i går att svensken inte flög med laget till matchen, då han ännu har hälproblem, vilket han också berättade att han kände av under mötet med Chicago i premiärmatchen.

Då fick hans Galaxy en tuff uppgift utan svensken mot Dallas och åkte på säsongens första förlust. Efter en mållös första halvlek, så tog Dallas i den 53:e minuten ledningen genom Reto Ziegler och utökade i den 61:e minuten till 2-0 genom Bryan Acosta, vilket i slutändan räckte till seger och innebar förlust för Galaxy.

Galaxy ställs härnäst den 17 mars mot Minnesota United på hemmaplan och det återstår att se om Ibrahimovic är redo för spel då.

WHAT A HIT. 🔥



Bryan Acosta with a screamer for @FCDallas (and that Pomykal assist)! #DALvLA pic.twitter.com/eAnAh7ouil