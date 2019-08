TV: Galaxy kryssade efter dråpligt självmål – trots Zlatans nya målsuccé

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån/C More

Toppmötet i den västra konferensen i MLS mellan LA Galaxy och Seattle Sounders blev dramatiskt. Matchen inleddes med en matchchansutvisning direkt för Galaxys mittback Daniel Steres när han drog omkull Raúl Ruidíaz, som blev fri från mittlinjen.

Samme Ruidíaz gjorde också första målet i matchen efter en Seattle-omställning i slutet av den första halvleken.

Men då lade Zlatan Ibrahimovic sig i handlingarna i matchen.

Först kvitterade svensken minuterna senare när han nickade in ett inlägg från Sebastian Lletget trots att Soundersförsvararen Kim Kee-Hee hängde över svensken. Samme Kim kom nog ihåg hur den luftduellen slutade när han en kvart in i den andra halvleken skulle försvara mot Ibrahimovic. Sydkoreanen höll fast i svensken i straffområdet, och Zlatan gick i backen vilket gav Galaxy en straff. Där var Ibrahimovic iskall och tryckte hårt in den i burgaveln, vilket var hans 20:e mål på 21 matcher den här säsongen.

Ibrahimovic hade kunnat punktera matchen med ett hattrick i slutet av matchen när Galaxy kontrade snabbt, men svensken lyckades inte vinkla in Uriel Antunas passning. Det skulle visa sig vara kostsamt.

För i den 82:a matchminuten stod Galaxy för ett dråpligt självmål. Målvakten David Bingham kom ut för att rensa en långboll mot Jordan Morris men rensningen tog i huvudet på hans egen försvarare Jørgen Skjelvik och rullade in i mål.

– Vad är det som händer, vad är det för självmål vi får se? Det är en totalblunder från Bingham och Skjelvik, något som du bara ser på Fifa, utbrast C Mores kommentator Christopher Svanemar.

Matchen slutade 2-2 och Galaxy missade därmed chansen att gå ifrån Sounders i tabellen. I bortalaget startade svenske Gustav Svensson och spelade 74 minuter.