TV: MLS-spelare sköt mot supporter - blev utvisad efter stort tumult

New York Red Bulls vände i natt 0-1 till 2-1 i andra halvlek i bortamötet med Sporting Kansas i MLS. Men i den 88:e minuten kvitterade Gianluca Busio för Kansas till 2-2 och lite senare blev det stort tumult med bråk på planen.

Det hela började med att New York-mittfältaren Kaku, när bollen var ur spel, drog iväg ett hårt skott till, synes med vilje, mot en supporter från nära håll utanför ena långsidan. Flera spelare från båda lagen drabbade därefter samman och flera knuffar delades ut mellan spelare innan Kaku till slut fick rött kort.

Enligt journalisten Harold R. Kuntz, som arbetar på Fox4 News, sa en talesperson för Kansas efter matchen att supportern, som fick bollen på sig, började blöda från näsan och fick behandling av läkare efter matchen som slutade 2-2.

- Det var en väldigt, väldigt, väldigt, hård boll att få i ansiktet. Jag kände väldigt mycket med honom eftersom att han var här för att njuta och se en bra match. Jag gav efter matchen honom min tröja eftersom att jag kände mycket med honom. Jag ville få honom att känna sig lite bättre. Jag sa: "Jag hoppas att du är okej, tack för ditt stöd", säger Kansas-försvararen Andreu Fontas enligt ESPN.

Efter matchens slut, så bad även Kaku om ursäkt på Twittter.

"Jag vill ta mig tid att be om ursäkt för min aktion under kvällens match. Jag var, som spelare, frustrerad över mig själv och tog ut min frustration på ett sätt som inte är acceptabelt. Jag älskar den här sporten och skulle aldrig vilja vara respektlös", skriver han.

New York Red Bulls tränare Chris Armas kommenterade händelsen så här:

- Han (Kaku) bad om ursäkt till laget och supportern. Jag tror att han bara vara frustrerad och försökte att skjuta på reklamskyltarna. Du måste vara försiktig. Vi hoppas att mannen är okej. Vi ber om ursäkt och är ledsna över att det hände, säger tränaren i en kommentar på Kansas hemsida.

Kaku was given a red card in extra time after intentionally kicking the ball into the stands at close range and hitting a fan. pic.twitter.com/QxjmBz5fV8

I want to take the time and apologize for my actions during tonight’s match. As a competitor, I was frustrated with myself and took out my frustrations in a way that is not acceptable. I love this game and would never want to disrespect it. pic.twitter.com/0f1ufcXyJ4