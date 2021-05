TV: Nani med läckert drömmål i MLS

Tidigare Manchester United-stjärnan Nani tillhör numera Orlando City i MLS. Natten till i dag, söndag, spelade han från start i hemmamötet med Cincinnati och stod för ett vackert mål i Orlandos 3-0-seger.

I den 19:e minuten vred den 34-årige portugisen först och vände utanför straffområdet för att hitta ett bra läge för avslut. Efter några sekunder fick han yta och då slog han till med ett fint avslut i mål till 2-0. Det var Nanis andra ligamål i år och det gav Orlando en drömstart på matchen, som i slutändan slutade med en 3-0-seger.

Nanis svenske lagkamrat och förre AIK-backen Robin Jansson satt den här gången på bänken i 90 minuter, medan tidigare Östersunds FK-backen Tom Pettersson spelade hela matchen för Cincinnati. Orlando har nu fem poäng efter tre matcher, medan Cincinnati har en poäng efter lika många matcher i år i MLS.

Nothing beats celebrating three points with our Wall 🙌#ORLvCIN | #VamosOrlando pic.twitter.com/Ez4tWMLztt