TV: Zlatan hjälte för Galaxy i måstematchen - nu avgörs allt i sista omgången

LA Galaxy har hittat formen lagom till slutskedet av den ordinarie säsongen av MLS och väckt liv i slutspelshoppet. Inför bortamötet med Minnesota United var laget piskat att vinna. Därför gjorde Zlatan Ibrahimovic ett undantag och spelade trots att matchen var på konstgräs, vilket svensken tidigare avstått.

37-åringen, som spelade hela matchen, skulle också spela huvudrollen när Galaxy tog en nödvändig trepoängare. Efter en halvtimmes spel nickade Zlatan in Emmanuel Boatengs inlägg fram till 1-0 för gästerna. Det var svenskens 22:a mål på 26 matcher och det sjätte på de fem senaste matcherna.

I inledningen på den andra halvleken haglade målen in. Ashley Cole assisterade Ola Kamara till 2-0 i den 50:e minuten. En minut senare small det igen när Zlatan lyfte fram bollen till Romain Alessandrini som tryckte till på volley och gjorde 3-0. I den 53:e minuten nickade Angelo Rodriguez sedan in en reducering.

Efter målexplosion blev det inga fler mål i matchen, Galaxy vann med 3-1. Samtidigt hjälpte Portland Timbers, med Samuel Armenteros på bänken, LA mot slutspel genom att slå Real Salt Lake med 3-0.

Nu avgörs allt i den sista omgången om en vecka. LA Galaxy ställs mot Houston Dynamo - som missar slutspelet - på hemmaplan och vid vinst där så når man slutspelet. Real Salt Lake ligger just nu före Galaxy, men har redan spelat sin sista match för säsongen.

Om Galaxy skulle förlora eller kryssa så tar Real Salt Lake den sista slutspelsplatsen.

Efter Los Angeles seger mot Minnesota publicerade MLS ett klipp med Zlatan från innerplanen.

- Fantastisk vinst i dag, härlig atmosfär. Nästa vecka; ännu en uppgift - ännu ett uppdrag avklarat, säger svensken.

Lagens startelvor:

Minnesota: Lampson - Miller, Boxall, Kallman, Calvo - Fernando Bob, Warner - Ibarra, Quintero, Schüller - Rodriguez.

LA Galaxy: Bingham - Feltscher, Steres, Romney, Cole - Alessandrini, Lletget, Dos Santos, Boateng - Kamara, Ibrahimovic.

It just had to be @Ibra_official! #MINvLA https://t.co/pMGSllAWw3