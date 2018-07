TV: Zlatan stor hjälte för Galaxy - mål och assist i jakten på slutspel

Zlatan Ibrahimovic lämnade Manchester United för MLS och LA Galaxy tidigare i vår. Inför nattens bortamatch på den amerikanska östkusten hade det blivit elva mål sedan ankomsten.

Mot Philadelphia Union blev det ytterligare en kasse och en målgivande passning - när LA Galaxy säkrade en ny trepoängare i jakten på en slutspelsplats.

Hemmalaget tog visserligen ledningen redan i den 29:e matchminuten, men i början av den andra halvleken stod 36-årige Ibrahimovic för en genomskärare till den djupledslöpande Ola Kamara. Kamara, som spelar för det norska landslaget och blev utsedd till MLS:s "Newcomer of the Year" under fjolåret, gjorde inget misstag och satte dit kvitteringen.

I den 63:e minuten kunde Zlatan även ge Galaxy ledningen med en hårt pressat avslut. Andre Blake, i Philadelphia-målet, vad chanslös. Michaël Ciani, med förflutet i diverse europeiska storklubbar, prickade in det avgörande 3-1-målet i matchens slutskede.

Vinsten innebär att LA kopplar ett grepp om en av slutspelsplatserna i den västra konferensen - fyra poäng ner till Houston Dynamo under strecket.