TV: Zlatans pik inför LA-derbyt: "Helt överlägsen"

Zlatan Ibrahimovics Los Angeles Galaxy mot Carlos Velas Los Angeles FC. Under natten mellan lördag och söndag väntar derby i MLS och då ställs Zlatan, som svarat för 13 mål under säsongen, mot hela ligans skyttekung Vela, som gjort hela 19 mål.

Men Zlatan hävdar bestämt att han är ligans bästa spelare.

- Ja, helt överlägsen, säger han i en intervju med ESPN.

Samtidigt passar Zlatan på att ge Vela en pik inför derbyt.

- Om han (Vela) är i sitt bästa slag, är 29 år och spelar i MLS. När jag var 29, var spelade jag då?

- Du var i Europa, svarar reportern.

- Precis, det är stor skillnad.

Zlatan öste in mål i början av säsongen men på slutet har formen försämrats en aning då hans facit i de senaste åtta matcherna är fyra mål.

"[Carlos Vela] is playing in MLS and he's in his prime. When I was 29 where was I?"



