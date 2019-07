TV: Zlatans stora show - hattrickhjälte när Galaxy vann Los Angeles-derbyt

I Zlatan Ibrahimovics första match för Los Angeles Galaxy för ett drygt år sedan svarade han för två mål i det historiska första Los Angeles-derbyt mellan Galaxy och LAFC. I natt var ”Ibra” på nytt huvudperson i det heta derbyt.

Det var dock LAFC som tog ledningen tidigt i matchen på straff genom Carlos Vela, säsongens hittills bästa målskytt i MLS.

Bara fyra minuter senare kom Zlatans svar, när han efter ett konstnummer volleysköt kvitteringen till 1-1.

I den andra halvleken slog sedan Ibrahimovic till med mål två och tre fram till 3-1 för Galaxy, som fortsatt är obesegrat mot stadsrivalen LAFC, även om Vela reducerade till 2-3 på stopptid.

Galaxy ligger just nu tvåa I MLS western conference, bakom just LAFC.

Se alla Zlatans mål här nedan.

