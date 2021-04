Uppgifter: Inter Miami bröt mot "Beckham-regeln" - straffas

Ägaren och presidenten David Beckhams MLS-klubb Inter Miami kommer straffas för att ha brutit mot budgetreglerna i ligan, rapporterar The Guardian. Det hela grundar sig i värvningen av den franske mittfältaren Blaise Matuidi sommaren 2020, som ligan tycker skulle klassas som en ”designated player” med tanke på hans stora lön. Varje lag får värva tre spelare som inte räknas in under det gemensamma lönetaket, och utöver Blaise Matuidi hade klubben Gonzalo Higuain, Rodolfo Pizarro och argentinaren Matías Pellegrini i truppen.



Vilket straff de får har inte slagits fast, men det väntas göra det inom de närmsta dagarna. För att lösa situationen har Inter Miami köpt ut Pellegrini från sitt kontrakt.Regeln om ”Designated players” infördes i ligan 2007. Anledningen? David Beckham skrev på för Los Angeles Galaxy, och då ville man reglera hur många dyra stjärnor en klubb kunde plocka in. Den blev snabbt känd som ”Beckham-regeln”.