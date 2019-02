Zlatan: "Jag är ute efter att slå varenda rekord i MLS den här säsongen"

22 mål på 27 matcher under debutsäsongen i MLS. 2019 siktar Zlatan Ibrahimovic än högre. - De säger att jag är gammal, men jag är ute efter att slå varenda rekord, säger svensken.

LA Galaxy släppte under natten till måndag, svensk tid, sin nya andratröja inför 2000 säsongskortshållare på The Novo i Los Angeles. Under eventet framträdde flera av lagets spelare på scenen inför fansen, bland annat Zlatan Ibrahimovic.

Svensken valde då att rikta en ursäkt till supportrarna för det snöpliga avslutet på den förra säsongen. Galaxy, som var piskat att vinna, kollapsade mot Houston Dynamo och tappade en 2-0-ledning till en 3-2-förlust och missade därmed slutspel.

- Först och främst, sista matchen. Det som hände där, jag vill be om ursäkt till alla fans där ute. Jag har inte haft en chans än att be om ursäkt, sättet som jag lämnade arenan och vad som hände så lovade jag att gottgöra alla er. Den här säsongen kommer jag att ge er något, säger Zlatan.

37-åringen, som stod för 22 mål på 27 matcher under debutsäsongen i MLS, siktar nu på att ta sig själv och Galaxy till nästa nivå.

- De säger att jag är gammal. Jag är ute efter att slå varenda rekord i MLS den här säsongen.

På frågan var Zlatan står fysiskt och mentalt jämfört med när han kom till ligan svarar svensken:

- Jag är starkare nu. Mentalt har jag alltid varit den starkaste, där behöver jag inte ändra mig. Jag har en skottsäker inställning, det är ingen som kommer igenom där.