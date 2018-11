Zlatan slog Rooney i omröstning - blev årets nykomling i MLS: "Känner mig inte som en nykomling"

Zlatan Ibrahimovic kom till LA Galaxy från Manchester United i mars i år. Under säsongen har anfallaren gjort 22 mål under de 27 matcher han spelade under säsongen. Trots svenskens insatser tog sig Galaxy inte till slutspel, men nu kan Ibrahimovic lägga ytterligare en individuell trofé till samlingen.

Under måndagskvällen blev Zlatan prisad som årets nykomling i MLS, framför Wayne Rooney. Utnämningen kom efter att anfallaren blivit uttagen i årets elva i MLS.

- Jag känner mig inte som en nykomling. Vi har varit med i spelet länge, säger Zlatan under prisutdelningen av ”Number 10” på Fotbollsgalan och fortsätter:

- Men det är kul, jag fick också höra det nu.

Priset röstas fram av spelare, ledare och personer från media, där Ibrahimovic fick 36 procent av rösterna, 4 procent mer än Rooney som fick 32 procent. Rooney gjorde under säsongen tolv mål under de 20 matcher han spelade för DC United, som engelsmannen ledde till MLS-slutspelet.

Priset var anfallarens andra under kvällen, då Zlatan också vann priset som årets anfallare tidigare ikväll på den svenska Fotbollsgalan.