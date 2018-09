Zlatans utbrott på förre Roma-mittfältaren: "Borde följa mina regler"

I natt gjorde Zlatan sitt 500:e tävlingsmål i karriären när han vackert klackade in 3-1-reduceringen för sitt Los Angeles Galaxy borta mot Toronto. Galaxy lyckades också hämta ikapp Torontos 3-0-ledning till 3-3 innan hemmalaget avgjorde med två mål i slutet av matchen.

Vid ställningen 4-3 till Toronto hamnade Zlatan i bråk med mittfältaren Michael Bradley, som bland annat har spelat i Roma. Bradley var på domaren och ville att han skulle varna en Galaxy-spelare när Zlatan dök upp och röt ifrån.

Och efter matchen var Zlatan irriterad på den före detta Roma-mittfältaren.

- Han tror att han är en filosof över fotbollen. Jag har gjort fler mål än vad han har spelat matcher. Han borde följa mina regler.

