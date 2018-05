Alla tv-tider - så sänds VM 2018 i Ryssland

Mindre än en månad återstår nu till sommarens fotbollsfest. TV4 och C More sänder Fotbolls-VM i Ryssland 2018 tillsammans med SVT. Några av guldkornen att se fram emot under turneringen är mötet mellan Lionel Messis Argentina mot Luca Modrićs Kroatien den 21 juni klockan 20.00 i TV4. För de svenska fansen blir Sveriges match mot de regerande världsmästarna Tyskland 23 juni klockan 20.00 i TV4 en riktig smällkaramell. Lägg därtill en eventuell åttondelsfinal för Sverige mot ett Brasilien i TV4.



TV4 och SVT delar på mästerskapet, kanalerna kommer att sända 32 matcher vardera. Även antalet slutspelsmatcher är jämnt fördelade: 4 åttondelsfinaler, 2 kvartsfinaler och 1 semifinal vardera.

Matcherna i TV4 sänds även reklamfritt på C More.

- Fotbolls-VM 2018 är verkligen en fest för hela svenska folket och en given höjdpunkt under sommaren. En av årets på förhand största svenska idrottshändelser är Sveriges match mot storfavoriten Tyskland på midsommardagen i TV4. Just denna kväll har alla förutsättningar att bli extra minnesvärd, säger Niklas Supanich, Exekutiv Producent för Fotbolls-VM på TV4.