Argentinas tunga besked: Kroatien vilar stjärnor mot Island

VM i Ryssland har hittills inte gått som många argentinska fotbollssupportrar förväntade sig. Efter att laget spelade 1-1 mot Island i premiären föll de igår med 3-0 mot Kroatien. Resultatet innebar att Kroatien, som vann sin första match mot Nigeria, är klart för åttondelsfinal.

Island ställs idag mot Nigeria, där en seger placerar laget på en andraplats i gruppen med fyra poäng. Om så blir fallet räcker det med ett kryss mot redan kvalificerade Kroatien i den sista matchen för avancemang.

Nu ser uppförsbacken ut att bli än mer brant för Messi och hans lagkamrater. I samband med presskonferensen efter gårdagens 3-0-seger bekräftade den kroatiske tränaren Zaltko Dalic att flertalet stjärnspelare kommer att vilas i den sista gruppspelsmatchen mot Island, för att spara på krafterna till åttondelsfinalen.

- Ja, det kommer jag att göra, säger förbundskaptenen enligt magasinet Four Four Two.

Något som skulle göra uppgiften betydligt lättare för Island och således bra mycket tuffare för Argentina.

Bland de stjärnor som, teoretiskt sett, kan tänkas vila är bland annat Luka Modric, Ivan Rakitic och Mario Mandzukic.

Den sista omgången i grupp D visas tisdag 26/6 på TV4 och kan streamas på C More. Avspark för båda matcherna är 20.00, sändningen startar 19.10.