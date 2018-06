Bekräftat: Stjärnan missar gruppfinalen mot England

Belgiens anfallsstjärna Romelu Lukaku stod i premiären för två mål i landslagets 3-0-seger mot Panama och stod därefter för lika många mål i 5-2-segern mot Tunisien. I morgon kväll ställs landslaget i sista gruppspelsmatchen mot England, där landslagen gör upp om vem som vinner och kommer tvåa i gruppen.

Nu bekräftar Belgiens förbundskapten Roberto Martinez att Lukaku missar matchen med anledning av att han ännu inte återhämtat sig efter en skada.

"Det finns ingen ytterligare skada för Romelu Lukaku. En röntgen gav oss bra nyheter. Han behöver fortfarande vila i morgon, så det är en dag för tidigt för honom. Jag tror dock inte att det ska ta längre tid än så", säger Martinez till landslagets Twitter-konto.

Martinez bekräftade även att Chelsea-målvakten Thibaut Courtois, som spelade i de två första gruppspelsmatcherna, kommer att spela från start mot England.

"Thibaut Courtois kommer att spela i morgon. Jag vill ge honom kontinuitet. Vi tror alla på vad Simon Mignolet (andremålvakt) kan göra och likaså om Koen Casteels (tredjemålvakt) spelar", säger förbundskaptenen enligt Twitter-kontot.

Matchen börjar i morgon klockan 20.00 och sänds streamat på C More.

