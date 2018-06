Fjärde VM för Cahill - med i Australiens slutgiltiga trupp

Australien har spikat sin trupp till VM i Ryssland. Från den 27 man stora bruttotruppen petas Josh Brillante, Nikita Rukavytsya, James Troisi och Fran Karaci.

En som dock är med är veteranen Tim Cahill. 38-åringen gör därmed sitt fjärde VM. Hälften så gamla Daniel Arzani, 19, är ett av namnen som sticker ut i truppen.

I VM ställs Australien i gruppspelet mot Frankrike, Danmark och Peru.

Australiens VM-trupp:

Målvakter: Brad Jones (Feyenoord), Matt Ryan (Brighton), Danny Vukovic (Genk).

Försvarare: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama), Matthew Jurman (Suwon Samsung Blue Wings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshopper).

Mittfältare: Jackson Irvine (Hull City), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al-Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield), Tom Rogic (Celtic).

Anfallare: Daniel Arzani (Melbourne City), Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Jamie Maclaren (Hibernian), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets).

