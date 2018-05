Ghoddos uttagen i Irans 24-mannatrupp

Östersunds FK-anfallaren Saman Ghoddos har sedan tidigare valt bort det svenska landslaget för spel med Irans landslag. Han har varit med och representerat landslaget vid ett par tillfällen och blev nyligen uttagen i landslagets bruttotrupp till VM i Ryssland.

I dag fick anfallaren ett nytt beskedet - han ingår i landslagets 24-mannatrupp och kan därmed fortfarande få representera landslaget i VM. Förbundskaptenen Carlos Queiroz har valt att ta med 24 spelare till ett landslagsläger i Turkiet, men det är däremot fortfarande bara 23 spelare som får åka med till mästerskapet i Ryssland.

Däremot tog inte den tidigare AFC Eskilstuna- och Sundsvall-målvakten Alireza Haghighi plats i VM-truppen. Han var förstemålvakt i VM 2014 i Brasilien.

Iran ställs i gruppspelet mot Marocko, Spanien och Portugal.

🏆 Carlos Queiroz announces Iran's 24-man squad and the standby players for the #FIFAWorldCup2018.



What do you think 🇮🇷#TeamMelli fans? pic.twitter.com/hruRDXDHL0