Giroud fjärde bästa målskytt i Frankrikes historia efter nytt mål

Frankrike hade inga större problem med att besegra Irland på Stade de France i en träningsmatch inför sommarens VM.

Olivier Giroud gav Frankrike ledningen i den 40:e minuten och Lyons Nabil Fekir satte 2-0 strax innan paus, vilket också blev slutresultatet.

Girouds mål var hans 31:a i landslaget, vilket gör att han nu gjort lika många som Zinedine Zidane gjorde under hela sin landslagskarriär. Det är bara tre spelare som gjort fler mål för det franska landslaget i Thierry Henry, Michel Platini och David Trezeguet.

I VM möter Frankrike Australien, Peru och Danmark i sin grupp. Innan dess möter man Italien och USA i två träningsmatcher.

