Glädjebeskedet: Stort biljettsläpp till Sveriges VM-åttondel: "2 000 nya biljetter"

Sverige besegrade under onsdagskvällen Mexiko med 3-0 och blev därmed klart som gruppvinnare för åttondelsfinal på tisdag mot Schweiz i VM i Ryssland. Svenska Fotbollförbundets biljettansvariga Lena Danielsen berättade i går för Fotbollskanalen att förbundet har varit i kontakt med Fifa om biljettsituationen.

- Det vi vet just nu är att eventuella biljetter på fifa.com och jag tror att de har släppt några redan nu. Vi har fått indikationer på att några har lyckats köpa biljetter, men det finns inga besked kring hur många eller när Fifa släpper fler biljetter, sa Danielsen till Fotbollskanalen då.

I dag skrev "Supporterklubben - Fotbollsupporter.se" ett inlägg på sin Facebook-sida om att de fått indikationer på att 2 000 nya biljetter ska släppas på Fifas hemsida, vilket Svensk Fotboll delade vidare på sin Facebook-sida.

Nu bekräftar Lena Danielsen för Fotbollskanalen att nyheten stämmer och att 2 000 nya biljetter kommer att släppas till matchen på Fifas hemsida, även om tidpunkten är oklar.

- Jag fick alldeles nyss ett besked av Fifa att de släppte en hel del biljetter i går och ska släppa 2 000 nya biljetter nu. De har inte kommunicerat någon tidpunkt, men de kommer att göra det inom kort, så det är på G, säger Danielsen till Fotbollskanalen.

Mötet med Schweiz sänds i TV4 och på C More den 3 juli med matchstart 16.00. Matchen spelas på Kestovskij stadion, som tar in 69 500 åskådare.