Här är toppklubbarna med flest målskyttar i VM

Tottenhams engelske stjärnforward Harry Kane toppar efter gruppspelet skytteligan på fem mål i sommarens världsmästerskap i Ryssland. Han är därefter tätt följd av Cristiano Ronaldo och Romelu Lukaku på fyra mål i turneringen.

ESPN publicerade i dag en sammanställning över vilka klubblag som stod för flest mål i gruppspelet, vilken toppas av Barcelona och Real Madrid på nio mål före Tottenham på åtta mål, Manchester United på sex mål och Atlético Madrid på fem mål i turneringen.

