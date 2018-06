Hareide lovar mer offensivt Danmark: ”Krävs mod och kvalité”

I gruppspelet mäktade Danmark bara med att göra två mål på tre matcher och var dessutom ett av lagen i VM:s enda mållösa match hittills. Nu väntar Kroatien i VM:s åttondelsfinal och då vill förbundskapten Åge Hareide släppa på tyglarna och satsa offensivt.

- Vi får se ett Danmark som offrar mer än vad vi har sett i gruppspelet. Organisation vi haft har varit tajt och vi måste fortsätta ta steg framåt. I nästa match måste vi spela alla våra kort och ta större risker eftersom att det är en utslagsmatch, säger Hareide enligt danska Tipsbladet.

Danmark möter alltså Kroatien i åttondelsfinal och motståndet har imponerat stort i gruppspelet. Laget har vunnit alla matcher i vad på förhand klassades som en av VM:s svåraste grupper med Island, Argentina och Nigeria.

- Vi kommer försöka kontrollera matchen med bollinnehav. Det krävs både mod och kvalitet för att göra det, säger förbundskaptenen till danska BT, enligt Tipsbladet.

Förbundskaptenen lade sedan till Danmark var sjätte starkast av alla lag i VM-kvalet på att skapa chanser och att han därför har stor tro på att spelarna kan satsa mer offensivt än i gruppspelet.

Danmarks åttondelsfinal mot Kroatien spelas på söndag och du kan se matchen i TV4, C More och streama den via cmore.se. Avspark klockan 20:00.