Ikonen slutar i landslaget: ”Inga ord kan beskriva vad det betytt”

Tim Cahill tog plats i den australienska VM-truppen till sommarens mästerskap i Ryssland. Däremot blev speltiden begränsad och den tidigare Everton-spelaren fick bara göra ett inhopp för Australien.

Landet åkte dessutom ur i gruppspelet efter att ha kommit sist i grupp C där Frankrike tog förstaplatsen före Danmark. Och nu väljer Cahill att lägga av i landslaget.

På Twitter skriver han:

”Inga ord kan beskriva vad det har betytt att få representera sitt land".

Totalt spelade den nu 38-årige Cahill 107 landskamper för Australien och svarade för 50 mål i den gula dressen. Cahill gjorde i sommar sitt fjärde världsmästerskap.

Today’s the day that I’m officially hanging up my boots on my international career with the Socceroos.

No words can describe what it has meant to represent my country. Massive thank you to everyone for the support throughout all my years wearing the Australian badge. pic.twitter.com/gqnM1HWA7S