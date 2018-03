Klart: VAR kommer användas i sommarens VM

Inför den nuvarande säsongen införde ligor som Serie A och Bundesliga videogranskning, så kallat VAR, där domaren kan använda sig av speciella videodomare för att granska svårbedömda situationer. Nu står det klart att VAR även kommer att användas i sommarens VM i Ryssland. Det har beslutats av Fifa Council, organisationens högsta organ, i samband med en kongress i Bogota, Colombia.

VAR användes i Confederations cup (för-VM) i Ryssland förra sommaren.

- VAR hjälper verkligen domaren och gör att det blir ett mer transparent och mer rättvist spel, säger Fifa:s president Gianni Infantino enligt den brittiske journalisten Carl Worswick.

Svenska landslagschefen Lasse Richt har tidigare berättat för Fotbollskanalen att Sverige kan komma att använda sig av VAR i träningsmatcherna på Friends Arena inför VM-slutspelet.

- Vi håller på att diskutera frågan. Vi har inte tagit något beslut ännu, sade Richt till Fotbollskanalen för en dryg vecka sedan.

BREAKING: Video assistant referees will make World Cup debut in Russia after approved by FIFA Council in Bogotá today

Infantino: "VAR really does help the referee and helps provide a more transparent and fairer game."