Kroatiens Vida i blåsväder efter video: "Det var ett skämt"

Kvartsfinalen mellan Ryssland och Kroatien utvecklade sig till ett stort drama. Matchen slutade oavgjort efter full tid och förlängning efter en sen kvittering av Ryssland – och matchen fick avgöras på straffar. Väl där blev Domagoj Vida, som tidigare gjort mål i matchen, en av hjältarna då han satte sin straff säkert från elva meter. Ivan Rakitic satte sedan den avgörande straffen som gör att Kroatien nu ställs mot England i semifinalen.

Men efterspelet till matchen för Vidas del har inte enbart varit positiv. Efter matchen spelade Vida in en filmsekvens där han, enligt den ryske journalisten Artur Petrosjan, säger att ”den här segern är för Ukraina”. Filmen och uttalandet är kontroversiellt på grund av det spända politiska läget mellan Ukraina och Ryssland och enligt Petrosjan ledde det till anti-kroatiska ramsor i centrala Moskva i går kväll.

Vida, som tidigare spelat flera säsonger i den ukrainska klubben Dynamo Kiev säger till den ryska sajten Sports.ru, att det inte var ett politiskt utspel.

- Den här segern var för Kroatien. Ingen politik. Det var ett skämt. Jag har vänner där sedan tiden i Dynamo Kiev. Jag hade inget annat i åtanke.

- Jag älskar det ryska folket. Det här var bara ett skämt.

Tidigare under mästerskapet bötfälldes tre spelare i det schweiziska landslaget, Xherdan Shaqiri, Stephan Lichtstiener och Granit Xhaka på grund av en politiskt laddad målgest, den albanska dubbelhövdade örnen.

Xhaka och Shaqiri fick böta 10 000 schweizerfranc, drygt 90 000 svenska kronor, medan Lichtsteiner fick böta 5000 schweizerfranc, drygt 45 000 svenska kronor. Ingen av de tre åkte dock på någon avstängning.

FIFA failed to take proper action against Shaqiri & Xhaka. Will it now? #CRO player Vida and scout Vukojevic shouting out "Viva Ukraine" (Ukrainian soldiers' cry) and "This victory is for Ukraine" after beating #RUS



That's pure politics and provocationhttps://t.co/vSPm1HKcuU