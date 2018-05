Lagkaptenernas stöd till Guerrero - vill att peruanen ska få spela VM

I samband med VM-kvalmatchen mellan Peru och Argentina den 5 oktober 2017 genomfördes ett dopingtest. Perus lagkapten Paolo Guerrero testades då positivt för att ha använt kokain och han stängdes av ett år.

Peru överklagade beslutet och strafffet kortades då till sex månader. Men fallet togs till den högsta instansen, idrottens skiljedomstol CAS, där straffet i mitten av maj fastställdes till 14 månader. Det innebär i förläningen att Guerrero inte kommer att kunna spela VM i sommar.

Guerrero har dock stöd av det internationella spelarfacket och under söndagen gick organisationen ut med att man skrivit till Fifa och bett förbundet omvärdera beslutet och låta peruanen spela VM. FIFPro skriver att besluet är oproportionerligt och orättvist då det under processen framkommit att Guerror inte haft någon tanke på att fuska.

Nu får man också stöd – av tre lagkaptener.

Danmarks Simon Kjaer, Frankrikes Hugo Lloris och Australiens Mile Jedinak har tillsammans författat ett brev och skickat till Fifa, det skriver FifPro på Twitter.

I sommarens VM är det just Danmark, Frankrike och Australien som står för motståndet för Perus del - och nu har alltså landslagets motståndare tydligt valt ringhörna.

LATEST: National team captains of France, Denmark and Australia have today joined @FIFPro in asking @FIFAcom to let Paolo Guerrero play in the @FIFAWorldCup. An official letter signed by Hugo #Lloris, @simonkjaer1989 and Mile #Jedinak has been sent to @FIFAcom. #Solidarity pic.twitter.com/4fGZLSgA2a