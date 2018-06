Lundhs VM-tips: "Danmark blir stora skrällen - går till semifinal"

I Fotbollskanalens VM-tips tippar du resultatet i samtliga gruppspelsmatcher och får sedan grupptabeller och ett slutspelsträd baserat på dina tips. Därefter tippar du vinnaren av alla slutspelsmatcher, fyller i några bonusfrågor och sen är ditt tips redo att lämnas in.

Nu har Olof Lundh sammanställt sitt tips, där han tror att Brasilien blir mästare och får lyfta VM-pokalen för sjätte gången i historien.

- Under nye förbundskaptenen Tite har man fått ordning på laget på ett annat sätt än under Scolari i samband med VM 2014 och under Dunga som tog över. Dessutom kan det visa sig att skadan på Neymar i våras var bra då han kommer utvilad till VM och kan låta formen stiga under en lång turnering. Det heter att lag från Sydamerika inte kan vinna i Europa men Brasilien vann 1958 i Sverige då det var större omställningar att resa och man vann även i USA 1994 och i Japan/Sydkorea 2002. Tyskland får se sig besegrat i VM-finalen i Moskva, tror Lundh.

Vilken blir turneringens besvikelse?

- Klart att det blir en besvikelse för hemmanationen att inte gå vidare och tror även att Argentina får svårt och åker ut i åttondelen ihop med Portugal.

Och vilken blir den stora skrällen?

- Skrällaget i VM blir Danmark som går hela vägen till semifinal och en bronsmatch efter att Åge Hariede hittar rätt med Christian Eriksen.

Hur går det för Sverige?

- Tar sig vidare knappt ur gruppen tack vare bättre målskillnad än ett haltande Mexiko men Brasilien blir omöjligt i åttondelen och det blir hemresa efter det.

