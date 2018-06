Min-Woo får stöttning av klubblaget efter straffen mot Sverige: "Vi är med dig"

Sydkorea förlorade premiären mot Sverige efter en straff orsakad av mittfältaren, Kim Min-Woo. Det blev VAR (video assistance referee) som fällde domen efter att han rivit ner Viktor Claesson i straffområdet.

28-åringen tillhör klubben Suwon Samsung Bluewings, men är för tillfället utlånad till Sangju Sangmu. Nu skriver Min-Woos huvudklubb på Twitter och uttrycker sitt stöd för spelaren.

- Min-Woo, vart du än är, vi är med dig, skriver Suwon Samsung Bluewings.

Sydkoreas nästa match i VM är mot Mexiko på lördag.

Suwon @bluewingsfc show their support for Kim Minwoo. "Minwoo, wherever you are we are with you." Kim Minwoo is currently on loan at Sangju Sangmu for military service and was unfortunate in conceding the penalty that gave #SWE the win over #KOR on Monday. #KLeague pic.twitter.com/Wyuyt3rXeE